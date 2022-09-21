Британский эксперт оценил перспективы Головкина после трилогии с "Канело"

Британский эксперт Гарет Дэйвис прокомментировал поражение 40-летнего казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) абсолютному чемпиону суперсреднего веса мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу (58-2-2, 37 КО) - на выходных GGG уступил единогласным решением судей, сообщает vRINGe.com.

"Мы рассчитывали на конкурентный бой, - рассуждает Дэйвис. - Но прошло пять лет с момента их первого боя. И Головкину уже не 35. Ему уже 40. Он сейчас попросту не способен тягаться с пиковым "Канело". Вот и в этом бою он все никак не мог включиться в бой. И Альварес ему всячески в этом мешал. "Канело" доминировал. Хотя все же нужно признать, что ударов было крайне мало, экшна не хватало. "Канело" был боссом со старта по 8-й раунд. Головкин выдал все что было в последних четырех раундах. И я отдал ему три трехминутки - с 9-й по 11-ю".

По мнению эксперта, "судьи сильно перестарались, отдав Головкину больше, чем он наработал. Я еще могу понять 116-112, но 115-113?.. Еще бы один раунд, и была бы ничья. А вместе с ней опять тихий ужас, вызванный качеством судейства в боксе".

О перспективах Головкина: "Я немного разочарован тем, что он проспал 2/3 боя, но доволен, что теперь он вернется в свой родной средний вес и сразится в унификации с Джермаллом Чарло или каким-то другим средневесом. Думаю, он еще не полностью потрачен, но подошел вплотную к завершению карьеры".

Напомним, ранее экс-тренер Головкина Абель Санчес вынес вердикт "Канело" после трилогии.

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