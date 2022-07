Бою Алимханулы с чемпионом мира вынесли вердикт

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) не получит поединок с чемпионом мира по версии WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz. Названы не заинтересованные в этом поединке лица.

Алимханулы досрочно выиграл "временный" титул чемпиона по версии WBO и попал в список желаемых боев.

Но спортивный журналист Квинтон Д. Лилли объяснил, почему казахстанец не получит поединок с Чарло.

"Боя Джермалла против Жанибека никогда не будет. Боб Арум и Эл Хэймон не позволят им выйти друг против друга", - считает автор.

Другим вариантом для казахстанца называют бой с полноценным чемпионом мира по версии WBO - Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО).

