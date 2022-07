Алимханулы высказался о бое за полноправный пояс чемпиона мира

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) в ранге "временного" чемпиона мира в среднем весе по версии WBO высказался о завоевании полноценного титула, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я с нетерпением жду своего полноценного чемпионского титула! Будет еще круче, если чемпион согласится драться со мной!", - написал боксер в соцсетях.

I look forward to my full championship title! It would be even cooler if the champion agreed to fight me!