Кәсіпқой бокс
Сегодня 11:31
 

Бой на вечере бокса в США завершился в 1-м раунде после пяти нокдаунов

Вечер бокса в Нью-Йорке (США) подарил один из самых безумных боёв, в котором сошлись пуэрториканский представитель легчайшего веса Джейвиер Синтрон (14-1, 7 КО) и мексиканец Виктор Сандовал (38-6, 24 КО).

Поединок, рассчитанный на десять раундов, завершился уже в первом. За это время было зафиксировано пять нокдаунов.

Сначала Синтрон оказался в тяжёлом нокдауне, но быстро восстановился и сам отправил соперника в нокдаун четыре раза. После последнего случая рефери вынужден был остановить бой.

Для Синтрона это 14-я победа в карьере и седьмая досрочная, при одном поражении. Сандовал потерпел шестое поражение, второе нокаутом, при 38 победах.

Напомним, что в главном бою вечера обидчик казахстанца проиграл нокаутом и потерял титул. Подробнее — по ссылке.

