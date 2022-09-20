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Бой с "Канело" или Алимханулы. Головкину "выбрали" новых соперников

Бой с "Канело" или Алимханулы. Головкину "выбрали" новых соперников
©Tengrinews.kz, Турар Казангапов

Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) может в четвертый раз встретиться с Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО) или провести бой с Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 КО). Издание vRINGe.com опубликовало список кандидатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее стали известны возможные сроки следующего поединка Головкина после трилогии с "Канело" и выбран соперник, а ресурс подобрал оптимальную оппозицию.

1. Эрисланди Лара (29-3-3, 17 КО)

2. Джермалл Чарло (32-0, 22 КО)

3. Майкл Зерафа (30-4, 19 KO)

4. Крис Юбенк-младший (32-2, 23 КО)

5. Эскива Фалькао (29-0, 20 КО)

6. Хайме Мунгия (40-0, 32 КО)

7. Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО)

8. Сауль "Канело" Альварес (58-2-2, 39 КО)

Известны сроки следующего боя Головкина после трилогии с "Канело"

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Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Лара Эрисланди Алимханулы Жанибек Чарло Джермалл Крис Юбенк-мл Фалькао Эскива Мунгия Хайме

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