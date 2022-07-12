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"Большой риск". Известна роль Головкина в реванше "Канело" с Биволом

"Большой риск". Известна роль Головкина в реванше "Канело" с Биволом
©Reuters

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о реванше абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса и обладателя титула WBA в полутяжелом дивизионе Дмитрия Бивола, передает корреспондент Vesti.kz.

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"Вероятно, чтобы подраться с "Канело", Биволу придется провести бой против Хильберто Рамиреса. Реванш "Канело" с Биволом - не факт, потому что мы не можем просто ждать до мая. Это невозможно, и в предстоящих поединках есть очень большой риск.

Надеюсь, что "Канело" и Геннадий Головкин устроят потрясающий бой в сентябре, и если Альварес победит, он посмотрит в сторону реванша. Однако Бивол тоже проведет поединок. К тому же не забывайте, что Дмитрий хочет бой с Артуром Бетербиевым", - приводит слова Хирна fightnews.info.

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Метки:
Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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