Боксер с рекордом 17-0 вызвал на бой Головкина

Британский боксер первого среднего веса Хамза Шираз (17-0, 13 КО) заявил о желании провести бой с бывшим чемпионом мира в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО) из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

"С кем бы я хотел подраться в среднем весе? Наверное, это был бы Головкин, даже если он и собирается вскоре уйти на пенсию. Просто потому что он - самое большое имя. Для меня было бы честью выйти против него на ринг", - сказал Шираз в интервью Boxing News.

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Напомним, Головкин не выходил на ринг с сентябре 2022 года, когда в Лас-Вегасе проиграл в трилогии мексиканцу Саулю Канело Альваресу. Вскоре после этого GGG освободил свои титулы чемпион мира по версиям WBA и IBF в среднем весе, теперь у него остался только пояс от IBO.

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