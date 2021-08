Боксер нокаутировал в реванше соперника, который пытался добить его ногами в первом бою

В Боливии состоялся матч-реванш между местными боксерами Саулем Фарахом и Педро Табаресом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Развязка наступила в 12-м раунде - Фарах одержал победу техническим нокаутом. Теперь в его активе 74 победы при 26 поражениях и трех ничьих.

HE DID IT! In their highly anticipated rematch in Pando, Bolivia, just two months after he was assaulted in the ring seen across the world, Saul "El Fenix Asesino" Farah (75-27-3, 63 KO's) with the TKO-12 victory over Pedro Tabares (0-2) for the interim Bolivian Heavyweight title pic.twitter.com/18LmyhqvVb