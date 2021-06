Боксер отправил соперника в нокдаун и начал добивать лежачего ногами

Скандалом завершился боксерский поединок между Педро Табаресом и Саулем Фарахом, проходивший в городе Пандо (Боливия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой неожиданно был прерван в шестом раунде. Табарес смог отправить Фараха в нокдаун. Рефери еще даже не успел приступить к отсчитыванию десяти секунд, как Педро принялся добивать лежачего сначала руками, а затем подключил и ноги.

Судья не смог самостоятельно остановить агрессивного боксера, поэтому ему на помощь в ринг выскочила подмога.

По итогам таких действий Табареса дисквалифицировали. Он сломал своему сопернику нос.

Победа в бою была присуждена Фараху, для которого она стала 73-й в карьере, также на его счету 26 поражений и три ничьи. Для Табареса этот бой был дебютным на профессиональном ринге.

Сообщается, что неприязнь между соперниками возникла в ходе словесных перепалок перед боем. Табарес впоследствии принес свои извинения болельщикам и объяснил свою вспышку ярости, оскорблениями, которые Фарах позвол в адрес жителей Пандо. Сауль, в свою очередь, заявил, что готов дать Табаресу реванш.

