Боксер из Казахстана отменил сенсацию в бою за пояс от WBC

Выступающий за Германию уроженец Казахстана Роман Фресс (21-1, 11 КО) выступил на вечере профессионального бокса в немецком Магдебурге, передает Vesti.kz.

30-летний Фресс провел бой против представителя Германии Ясина Басара (8-1, 4 КО) за вакантный титул WBC International в первом тяжелом весе. Поединок продлился все отведенные десять раундов и закончился победой Фресса решением судей.

Фресс одержал 21-ю победу в профессиональной карьере и завоевал титул WBC International в тяжелом весе. Басар потерпел первое поражение в профи после восьми побед.