Боксер дважды побывал в нокдауне, но выиграл бой за пояс от WBO

Завершился поединок за вакантный пояс WBO NABO в легчайшем весе, в котором встречались пуэрториканский боксер Хуан Карлос Камачо (18-1, 8 КО) и филиппинец Джейсон Мама (20-2, 10 КО), сообщают Vesti.kz.

Их бой стал со-главным событием вечера бокса, который прошел на арене Coliseo Alcalde Marcelo Trujillo Panisse в Умакао (Пуэрто-Рико).

По ходу боя Камачо дважды побыал в нокдауне, но сумел пройти всю дистанцию. По итогам десяти раундов судьи раздельным решением (96-92, 92-96 и 95-93) отдали победу пуэрториканцу.

🇵🇷Juan Carlos Camacho survives two knockdowns to take a 96-92, 95-93, 92-96 SD-10 over Jayson Mama in Puerto Rico



Camacho could face WBO Champion Anthony Olascuaga next pic.twitter.com/DxCr4ngby6