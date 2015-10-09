Бивола разоблачили и решили оставить без титулов

Хосе Бенавидес-старший обвинил Дмитрия Бивола (24-1, 12 КО) в том, что россиянин отказался от титула WBC, чтобы избежать встречи с Дэвидом Бенавидесом (30-0, 24 КО), передают Vesti.kz.

Отмечалось, что Биволу предлагали 4 миллиарда за бой с Бенавидесом, но он выбрал другой путь.

"Бивол избегает этого боя, он понимает, насколько он будет тяжелым и опасным, - цитирует отца и тренера американского боксера vRINGe.com. - Сейчас другие времена: бойцы прежде всего думают о гонорарах, поэтому стараются удерживать пояса как можно дольше. Они знают, что без титулов им придется снова участвовать в обычных поединках. В команде Бивола решили: "Откажемся от одного пояса, чтобы сохранить остальные три". Но есть проблема - мы также нацелены на пояс WBA. Так что постепенно он останется без всех титулов. Нам их просто нужно забирать один за другим".

Напомним, Бенавидес действительно претендует на пояс WBA, который сейчас принадлежит Биволу. Ранее он завоевал титул WBA Regular, отобрав его у кубинца Давида Морреля, а у Дмитрия в активе - "суперпояс" организации.

Россиянин сконцентрирован на трилогии против Артура Бетербиева: их первый бой прошел 12 октября 2024 года в Саудовской Аравии, где судьи отдали победу Артуру. Однако в реванше 22 февраля 2025-го Бивол взял верх по очкам.