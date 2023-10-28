Бивол и Бетербиев провели дуэль взглядов

Именитые боксеры-полутяжеловесы Артур Бетербиев (19-0, 19 КО) и Дмитрий Бивол (21-0, 11 КО) встретились в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чемпионы немного пообщались и провели символическую дуэль взглядов, сообщают Vesti.kz.

Оба боксера приехали в Саудовскую Аравию, чтобы посетить предстоящий вечер бокса, в рамках которого Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) встретится с Фрэнсисом Нганну (17-3 - в ММА).

После дуэли взглядов Бетербиев, представляющий Канаду, упрекнул Бивола: "Я не знаю... он говорит о боях, но он никогда не бьется":

Отметим, что 38-летний Бетербиев является чемпионом мира по версиям IBF, WBC и WBO. Что касается 32-летнего Бивола, то он удерживает чемпионский пояс в этом же весе по версии WBA.

Ранее неоднократно говорилось о потенциальном поединке между Артуром и Дмитрием.

Когда бой Шавката Рахмонова, Узбекистан рвется на чемпионат мира. Что произошло в мире спорта