В Bild предсказали нокаут в титульном бою казахстанца против экс-соперника Уайлдера

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) является фаворитом в поединке за вакантный титул WBC International против Йохана Дюопа (39-6, 26 КО) из Франции. Об этом корреспонденту Vesti.kz заявил журналист немецкой газеты Bild Ральф Шмидт. Он объяснил свой выбор и оценил вероятность нокаута в бою.

10-раундовый поединок запланирован в Гамбурге на 19 февраля.

"Постепенно Кособуцкий выходит на новый уровень. Его соперники становятся более серьезными. Дюопа является опытным бойцом. Он выходил на ринг против сильнейших представителей дивизиона. Однако он возрастной боксер. К тому же он уже был потрясен. В свою очередь казахстанец обладает большим потенциалом и прекрасными навыками. Он должен побеждать в этом бою. Я предполагаю, что успеха он может добиться досрочно", - отметил Шмидт.

Добавим, что казахстанец в последний раз боксировал в ноябре прошлого года и нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО), завоевав вакантный титул чемпиона WBC International Silver. Его будущий соперник выходил на ринг в ноябре прошлого года, когда нокаутировал венгра Андреса Цсомора (18-33-2, 14 КО).

Сам Дюопа в общем провел 45 боев. Не раз боксировал за второстепенные титулы, а в главном бою в карьере за пояс чемпиона мира по версии WBC проиграл техническим нокаутом американцу Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 КО).