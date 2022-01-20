Казахстанский супертяж может встретиться с претендентом на титул чемпиона мира в бою за пояс от WBC

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (17-0, 16 КО) в бою за вакантный титул WBC International может провести поединок с Йоханом Дюопа (39-6, 26 КО) из Франции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Десятираундовый поединок запланирован в Гамбурге на 19 февраля, а по информации Boxrec, 40-летний Дюопа боксировал в ноябре прошлого года.

"Я оформляю визу, - рассказал Кособуцкий. - Мы обсуждали, что поединок может состояться 19 февраля, но не могу сказать, что вариант не окончательный. В соперники были и другие боксеры".

Добавим, что казахстанец тоже боксировал в ноябре прошлого года и нокаутировал доминиканца Алексиса Гарсию (11-1, 7 КО), завоевав вакантный титул чемпиона WBC International Silver.

Что же касается Дюопа, то за почти два десятка лет в профессионалах он провел 45 боев. Он не раз боксировал за второстепенные титулы, а в главном бою в карьере проиграл техническим нокаутом поединок за пояс чемпиона мира по версии WBC американцу Деонтею Уайлдеру (42-2-1, 41 КО).