Бетербиев назвал сроки долгожданного боя с Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев (21-1, 20 КО) высказался о возможной трилогии с соотечественником Дмитрием Биволом (25-1, 12 КО) и назвал ориентировочные сроки проведения третьего поединка, передают Vesti.kz.

Бетербиев сделал заявление о трилогии

Российский боксёр признался, что рассчитывает вернуться в ринг против Бивола в течение ближайших месяцев, однако усомнился в заинтересованности соперника в этом поединке.

"Ожидаю, что третий бой с Биволом состоится как минимум через пять-шесть месяцев, но он не хочет драться", — цитирует слова Бетербиева журнал The Ring.

Счёт в противостоянии — 1:1

Напомним, первое противостояние двух российских звёзд состоялось в октябре 2024 года. Тогда Бетербиев одержал победу решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом дивизионе.

Однако уже в феврале 2025 года Бивол сумел взять реванш. Во втором бою он выглядел убедительнее и сравнял счёт в принципиальном противостоянии, нанеся Бетербиеву первое поражение в профессиональной карьере.

Что известно о третьем бое

После реванша стороны договорились провести решающий третий поединок, который должен определить сильнейшего в одной из самых громких боксёрских дуэлей последних лет.

Тем не менее организация трилогии была отложена из-за хирургического вмешательства, которое перенёс Дмитрий Бивол. По этой причине переговоры о дате боя временно были поставлены на паузу.

Теперь, судя по словам Бетербиева, поклонники бокса могут рассчитывать на проведение долгожданного третьего поединка ориентировочно через пять-шесть месяцев, если сторонам удастся окончательно согласовать все условия.

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