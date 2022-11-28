Автор сенсационной победы обошел Головкина в рейтинге

Интернет-журнал vRINGe.com представил еженедельные изменения в своем разделе "Рейтинги", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, во втором среднем весе британец Джон Райдер после победы над соотечественником Заком Паркером поднялся с пятой позиции на четвертую. При этом казахстанец Геннадий Головкин опустился с четвертой строчки на пятую.

Напомним, что в поединке Райдер - Паркер фаворитом считался Зак, но он из-за травмы не смог продолжить бой, в результате чего победу техническим нокаутом присудили Джону.

Стоявший на кону боя пояс "временного" чемпиона WBO сделал Райдера обязательным претендентом на титул Всемирной боксерской организации, принадлежащий мексиканцу Саулю "Канело" Альваресу, собирающемуся вернуться на ринг весной следующего года.

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