Неожиданным исходом завершился бой за титул "временного" чемпиона WBO. "Канело" следующий?

В Лондоне (Великобритания) вакантный титул "временного" чемпиона WBO в суперсреднем весе разыграли местные бойцы Зак Паркер (22-1, 16 КО) и Джон Райдер (32-5, 18 КО). Победу праздновал андердог, коим считался последний, сообщает vRINGe.com.

Бой завершился уже в четвертом раунде. Фаворит пожаловался на травмированную руку, вынужденно снялся с поединка. Оба разочарованы.

Похоже, в мае у него супербой в Лондоне против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, поскольку пояс "временного" чемпиона сделал Райдера обязательным претендентом на титул WBO, принадлежащий "Канело".

Who would have called this?! 🤯



Zack Parker has had to pull out after the 4th round due to an injury to his hand.@_John_Ryder_ has been awarded the victory.#ParkerRyder pic.twitter.com/7IZJ89jaA0