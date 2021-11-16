Будет апсет года? В BoxingScene оценили бой Шариповой с абсолютной чемпионкой мира

Редактор сайта BoxingScene Эллиот Фостер прокомментировал корреспонденту Vesti.kz предстоящий поединок абсолютной чемпионки мира в легком весе Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии с казахстанкой Фирузой Шариповой (14-1, 8 КО). В ходе беседы он назвал главный козырь претендентки на титулы.

Соперницы встретятся 11 декабря в Ливерпуле. Их бой будет рассчитан на десять раундов.

"Тейлор ожидает большой поединок в 2022 году с Амандой Серрано. Это будет очень яркое событие в мире женского бокса. Бой с Шариповой - это необходимый этап для достижения этой задачи. Боксер из Казахстана завоевывала второстепенные титулы, но реальных испытаний у нее было немного. Сложно сказать, чем она сможет удивить лидера дивизиона. Однако, если это случится, то мы увидим самый грандиозный апсет года", - отметил Фостер.

Напомним, что Шарипова в последнем бою нокаутировала дебютантку Любовь Белякову из России, а Тэйлор защитила свои пояса, победив американку Дженнифер Хэн (18-4-1, 1 КО). Ирландская спортсменка уже сделала заявление о поединке с казахстанкой.

Пора ответить за слова. Состоится ли в итоге самый большой бой Шариповой?