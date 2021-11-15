Пора ответить за слова. Состоится ли в итоге самый большой бой Шариповой?

Зарубежные эксперты правы. Один из предстоящих боев на профи-ринге с участием казахстанцев назвали "странным, нелогичным". Абсолютная чемпионка мира в легком весе Кэти Тэйлор (19-0, 6 КО) из Ирландии должна провести обязательную защиту против нашей Фирузы Шариповой (14-1, 8 КО). Дойдет ли ситуация до кульминации? Подробнее об этом - в материале Vesti.kz.

На самом деле данный бой является чем-то из области фантастики. Да, рейтинг как бы говорит о том, что Шарипова должна биться на подобном уровне, выйти на топовых соперниц. Только есть много факторов и в обратную сторону.

И прежде всего речь идет об оппозиции. Фируза выступает в последнее время в основном против дебютанток. Взять тех же Любовь Белякову, Юлию Чернобородову. Последняя на профи-ринге провела две встречи. И все они были против Шариповой.

В карьере казахстанки нет ни одного крупного события - буквально все бои состоялись либо в Казахстане, либо в России. Один раз был выезд в Испанию. В общем, все локальное, без масштабов. При этом планировались суперпоединки. Однако до логического завершения разговоры не дошли.

На этом фоне вызов в виде крутой Тэйлор выглядит просто ужасающе. Шарипова никогда еще не была в ринге против подобной силы. Серьезно. Нельзя брать в расчет тех, кто дебютировал в профи только ради одной встречи.

Вспомним Анастасию Тришеву. Фируза дралась с ней в 2019 году. И все. Это единственный поединок россиянки. Та же история и у Виктории Котовой (бой был в 2017-м) Получается, что все походило больше на спарринг, чем на событие какого-то большого масштаба.

А значит, нужного соревновательного опыта нет. И за оставшийся месяц (даже меньше) ничего наработать нельзя. Тренировочный лагерь требует постепенного и поэтапного подхода. Выстроить эффективную систему не получится.

Легкая прогулка для Тэйлор. Впрочем, сама чемпионка мира также говорит об этом, анализируя уже большие поединки в следующем году.

"С нетерпением жду окончания года еще одной защитой своих титулов. Я знаю, что в 2022 году меня ждут грандиозные бои, но сейчас я сосредоточена исключительно на 11 декабря и этой обязательной защите против Шариповой".

Можно быть уверенными, недооценки не будет. Тэйлор - боксер очень высокого класса. И так просто "слить" не может априори. Другой вопрос в том, приедет ли Шарипова в итоге в Великобританию? Есть вероятность, что она выйдет из игры.

Только хочется верить, что Фируза подойдет к вопросу профессионально. И все-таки докажет всем то, о чем говорила - она обещала разбить Тэйлор.

"Я отберу у Кэти Тейлор все титулы и привезу их в Казахстан. Моя главная цель - стать первой в Казахстане абсолютной чемпионкой мира по профессиональному боксу, и я сделаю все для этого".

Пора ответить за слова.