Ангелина Лукас сцепилась с соперницей на дуэли взглядов

Казахстанская боксёрша наилегчайшего веса Ангелина Лукас (15-1, 8 КО) сцепилась с Эджин Каянге (12-8, 8 КО) из Танзании во время битвы взглядов, передают Vesti.kz.

Соперницы слегка потолкали друг друга и разошлись по сторонам при поддержке своих представителей.

Поединок состоится в рамках вечера бокса 3 декабря в Дубае (ОАЭ).

На данный момент Лукас имеет на своём счету 15 побед, восемь из которых нокаутом, также в её пассиве числится одно поражение. Каянге одержала 12 побед (восемь досрочно) и потерпела восемь поражений.

Напомним, что 14 ноября Лукас провела бой с американкой Кэтрин Рене Линденмут (7-5, 3 КО), который позже был признан несостоявшимся.

