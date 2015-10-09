Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Профи-бокс
Сегодня 12:16
 

Ангелина Лукас сцепилась с соперницей на дуэли взглядов

  Комментарии

Поделиться
Ангелина Лукас сцепилась с соперницей на дуэли взглядов Ангелина Лукас. ©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксёрша наилегчайшего веса Ангелина Лукас (15-1, 8 КО) сцепилась с Эджин Каянге (12-8, 8 КО) из Танзании во время битвы взглядов, передают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксёрша наилегчайшего веса Ангелина Лукас (15-1, 8 КО) сцепилась с Эджин Каянге (12-8, 8 КО) из Танзании во время битвы взглядов, передают Vesti.kz.

Соперницы слегка потолкали друг друга и разошлись по сторонам при поддержке своих представителей.

Поединок состоится в рамках вечера бокса 3 декабря в Дубае (ОАЭ).

На данный момент Лукас имеет на своём счету 15 побед, восемь из которых нокаутом, также в её пассиве числится одно поражение. Каянге одержала 12 побед (восемь досрочно) и потерпела восемь поражений.

Напомним, что 14 ноября Лукас провела бой с американкой Кэтрин Рене Линденмут (7-5, 3 КО), который позже был признан несостоявшимся.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
5 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Вест Хэм Юнайтед
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!