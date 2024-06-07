Ангелина Лукас показала себя в купальнике

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Девушка показала себя в ярком купальнике и оставила следующее сообщение для своих подписчиков:
"Я прилетела на остров Самуи. Набраться сил и подзарядиться. Так как у меня есть некоторые дела в Бангкоке и в этой части Азии: переговоры о следующих поединках с мировыми организациями и различные другие совместные сотрудничества...".
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