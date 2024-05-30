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Ангелина Лукас бросила вызов двум чемпионкам

Ангелина Лукас бросила вызов двум чемпионкам
©instagram.com/angelina_lukas1997

Казахстанская боксерша Ангелина Лукас (10-1, 5 КО) опубликовала пост в соцсетях после очередной победы на профи-ринге, сообщают Vesti.kz.

На этот раз она судейским решением победила Харму Йести (1-4-1, 0 КО) из Индонезии. Теперь казахстанка хотела бы провести поединки с мексиканкой Эшли Гонсалес (16-2, 7 КО) и японкой Мизуки Хирута (6-0, 2 КО).

"Всем Ассалам Алейкум, дорогие казахстанцы! Сегодня я одержала свою десятую победу и хочу посвятить ее всем вам, любимым болельщикам!

За этот год мы добились рекордного достижения, из 190 девушек боксеров в моей весовой категории я сейчас в топ-10 и, после этого поединка с боксершей из Индонезии, будем ждать обновления в рейтинге.

Мы постоянно ведем переговоры с мировыми организациями, дело в том, что чемпионка мира по версии WBC Эшли Гонсалес не защищала свой титул чемпионки мира уже год и два месяца и неактивна в мировом рейтинге, поэтому я готова сразиться за WBC World и любой другой мировой титул.

И, кстати, через полтора месяца я буду биться за один из основных титулов чемпионки мира, ведь моя цель стать абсолютной чемпионкой мира!

Из-топ 10 девушек в моей весовой категории я готова боксировать с любой, а в особенности хотела бы встретиться с Эшли Гонсалес и Мизуки Хирута. Let’s go", - написала она в соцсетях.

Отметим, что Хирута владеет титулом чемпионки мира по версии WBO в суперлегком весе.

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Метки:
Лукас Ангелина Профессиональный бокс Девушки в спорте

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