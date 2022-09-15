Аналитик назвал своего фаворита в трилогии Головкин - "Канело" и объяснил свой выбор

Известный историк, аналитик и комментатор бокса Стив Фархуд поделился мнением о главном поединке осени, третьей части мексикано-казахстанского противостояния Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) и Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), который состоится уже в этот боксерский уик-энд в Лас-Вегасе (США), сообщает vRINGe.com.

Там же прошли их первые два поединка в 2017 и 2018 годах. Первый завершился спорной ничьей, а второй остался за "Канело" судейским решением.

"Какими бы близкими и конкурентными ни были первый и второй поединки, сложно не отдать предпочтение "Канело" в предстоящем бою, - говорит Фархуд. - Не каждому дано быть Бернардом Хопкинсом, и просто немыслимо думать, что Головкин может драться на высочайшем уровне в свои 40 лет. К тому же он выглядел уязвимым в последнем бою (с Муратой). "Канело" победит комфортным решением судей".

Между тем Геннадий Головкин жестко ответил Альваресу перед трилогией и не исключил возможность их четвертого поединка, а Максим Головкин рассказал подробности предстоящей встречи с "Канело".

На кону боя, который по казахстанскому времени пройдет утром 18 сентября, будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

ВСЕ НОВОСТИ О БОЕ ГОЛОВКИН - "КАНЕЛО"

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!