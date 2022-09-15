"Мы о нем много не думали". Максим Головкин рассказал подробности трилогии с "Канело"

GGG провел хорошую подготовку к трилогии с Саулем "Канело" Альваресом. Об этом в интервью корреспонденту Tengrinews.kz в Лас-Вегасе Юлии Миловой рассказал Максим Головкин. Он подчеркнул, что ему самому будет интересно увидеть Геннадия в новой весовой категории, а также прокомментировал важность предстоящего боя Али Ахмедова, который выступит в карде.

- Со второго боя Геннадия против "Канело" прошло четыре года. Изменилось ли за это время ваше мнение о "Канело"?

- На самом деле как о спортсмене о нем уже не думали в последнее время. Подписывался контракт с DAZN с пониманием того, что один из ближайших боев будет с "Канело". И за эти четыре года мы не то чтобы потеряли надежду, что этот бой состоится, но уже серьезно не относились к этому. Мы действительно о нем много не думали.

- Много говорилось о том, что "Канело" все эти годы избегал Геннадия. А Геннадий в любое время был готов принять этот бой?

- Да, Геннадий и подписывал контракт с намерением, что второй или третий бой по нему будет с "Канело". А "Канело" из-за этого даже начал судиться с Golden Boy, потому что он не хотел этого боя.

- Как прошла подготовка Геннадия, учитывая, что он будет драться в новой весовой категории?

- Подготовка прошла хорошо. Лагерь провели в Big Bear, в месте, где десять лет провели до этого. Отредактировали беговую работу, внесли небольшие изменения в общую физическую подготовку, изменили дни спаррингов. Но кардинально ничего не меняли.

- Кто-то говорит, что Геннадию будет лучше во втором среднем весе. Кто-то говорит, что он типичный средневес. А вы как считаете?

- Мне самому интересно посмотреть, как Геннадий будет чувствовать себя в этом весе. Да, есть плюс, что не надо сгонять вес до 160 фунтов. Плохо, что первый бой в этом весе и сразу бой с таким соперником, как "Канело". А вообще мне самому интересно, и интересно было бы посмотреть с любым другим соперником в этом весе.

- О дальнейших перспективах пока рано говорить?

- Планы есть определенные, но пока о них рано говорить. На повестке дня в этом году было два боя, на которые был подписан контракт, это бой с Муратой в Японии и бой с "Канело". Пока по этому плану двигаемся, и все, что будет дальше, будем смотреть позже.

- Не секрет, что многие болельщики Геннадия переживают из-за того, что бой снова пройдет в Лас-Вегасе, учитывая судейство в двух предыдущих боях. Тем более что в этот раз будут работать два рефери, которые во втором поединке отдали победу "Канело". Получается, для вашей команды выбор этого города для трилогии не был проблемой?

- Да, на самом деле в первых двух боях бой был не только с самим "Канело", а еще с его промоутерской компанией Golden Boy, и это сказалось на судействе. Это мое личное мнение. И я считаю, что сейчас предпочтения в сторону "Канело" остались, учитывая его последний бой с Дмитрием Биволом. Там максимум "Канело" можно было отдать три-четыре раунда, а Бивол выиграл в два очка. Это говорит о том, что судьи к нему все еще благосклонны.

- Уже прошло несколько мероприятий, посвященных трилогии. Вы заметили, что "Канело" нервничает?

- Не то чтобы он нервничает. Я был и на пресс-туре. Мне кажется, "Канело" ведет себя как собака побитая, которая лает не в том месте. Надо было лаять раньше, а не сейчас. И если бы Геннадий начал отвечать на его лай, то была бы большая вероятность того, что бой вообще бы не состоялся. Но если взять последние бои, говоря о ментальности, я считаю, Геннадий уже перерос те моменты, за которые мы боролись в первых боях с "Канело". Например, кто первый будет на афише, кто и как выйдет на ринг, еще что-то. Тогда противостояния в условиях, выдвинутых Golden Boy нашей команде. Эта промоутерская компания привыкла диктовать свои условия. Наша команда на это не пошла. Это касалось всех направлений. Возможно, из-за опыта или из-за статуса, но Геннадию уже безразличны очень многие моменты. Вот все спрашивают про "Канело" - вообще все равно на него как до личности вне спорта. А все заслуги его как спортсмена адекватно оцениваются и берутся в расчет. Относимся к нему как в очередному чемпионскому бою. Тем более титулы на кону, появилась возможность за абсолюта отбоксировать.

- Ваш подопечный Али Ахмедов в карде будет драться с экс-соперником Геннадия - Габриэлем Росадо. Как прошла его подготовка, как оцените его форму и шансы?

- Подготовка прошла хорошо. У Али намечался бой, он уже был практически к нему готов, и он в этот лагерь тренировочный перед Росадо попал уже подготовленный, можно сказать. К бою он подошел очень хорошо. Бой будет очень важный. Самый важный бой для него, в котором будет решаться его дальнейшая судьба. Росадо все знают, это очень опытный боксер, он повидал все, можно сказать. Он боксировал со многими, все стили знает, очень хитрый. Этот бой тоже будет интересно посмотреть. Рассчитываем на победу Али. Если он все сделает как планируется, то он должен красиво закончить этот бой.

- Все-таки Росадо еще рано называть сбитым летчиком?

- Этот сбитый летчик недавно нокаутировал очень сильного узбекского боксера Бектемира Меликузиева, и я был на его бою с Джейкобсом, ему хватило пары раундов, чтобы подстроиться под соперника, и он свел вничью, рассчитывал на победу. Да, были у него поражения в последних боях, но боксировать на таком шоу в Вегасе - это большой шанс, и у Росадо мотивации будет не меньше, чем у Али.

- Что Али может противопоставить сопернику?

- Мне кажется, Али очень вырос физически. Его скоростные кондиции намного быстрее стали. Он сделал определенные выводы после поражения. Будет интересно посмотреть, как покажет себя в ринге в этом бою. Али в какой-то мере везунчик. Его первый бой в Нью-Йорке был сразу в Madison Square Garden. Первый бой в Вегасе - сразу арена T-Mobile, PPV, второй соглавный бой.

- Получается, после боя с "Канело" Геннадий может стать абсолютным чемпионом в суперсреднем весе. И оказаться с Али, у которого тоже чемпионские амбиции, в одном дивизионе. Это будет интрига.

- Это будет интрига, и я хочу, чтобы эта интрига состоялась.

Ранее в большом интервью Геннадий Головкин жестко ответил Саулю "Канело" Альваресу перед трилогией и не исключил возможности их четвертого поединка.

"Кто он такой, чтобы начинать или заканчивать мою карьеру? Это то, чем он хочет себя возвысить. Он не в том возрасте, не в том положении, чтобы так заявлять", - сказал в интервью наш спортсмен.

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