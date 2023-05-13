Алимханулы высказался о побеге соперника с дуэли взглядов

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировал побег канадского боксера Стивена Батлера (32-3-1, 26 КО) во время битвы взглядов, передают Vesti.kz.

Батлер все пару секунд продержался на дуэли взглядов, после чего развернулся и ушел.

"Я потомок матерей с тигриным сердцем и предков-волков! Конечно, понятно, почему противник не хочет смотреть прямо в глаза. Завтра, даст Бог, напишем новую историю!", - подписал видео с этим эпизодом Алимханулы.

Напомним, что соперники уже прошли обязательную процедуру взвешивания. Их 12-раундовый поединок состоится 14 мая в Стоктоне (США) и станет главным событием вечера бокса.

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