Жанибек Алимханулы напугал претендента на дуэли взглядов

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) и канадский претендент Стивен Батлер (32-3-1, 26 КО) должны были провести битву взглядов после обязательной процедуры взвешивания, передают Vesti.kz.

Если боксеры успешно уложились в лимит веса, то стердаун не получился, Батлер продержался только две секунды, после чего развернулся и ушел восвояси.

Напомним, что их бой состоится 14 мая в Стоктоне (США) и будет рассчитан на 12 раундов.

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