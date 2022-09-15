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Алимханулы ворвался в рейтинг WBO и "забрал" титул

Алимханулы ворвался в рейтинг WBO и "забрал" титул
©Top Rank

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) возглавил рейтинг WBO в среднем дивизионе после обновления списков на официальном сайте организации, сообщает корреспондент Vesti.kz. Ранее обладатель титула рассказал о дебютной защите.

29-летний чемпион мира, по версии WBO в среднем весе, высказался о своем звездном статусе, а затем попал на съемки видеоигры.

Следующий поединок казахстанца может состояться в ноябре, но Алимханулы готов нокаутировать любого конкурента.

Жанибек Алимханулы попал в видеоигру и показал фото

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!

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Метки:
Алимханулы Жанибек Профессиональный бокс WBO

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