Алимханулы сделал заявление перед дебютом в статусе чемпиона мира

Казахстанец Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) высказался о дебюте в статусе чемпиона мира по версии WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz. Его первым соперником станет британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО).

Ранее стали известны подробности следующего поединка 29-летнего средневеса, а Алимханулы сделал обращение.

"Где чемпионы? Почему они не хотят драться со мной? Я хочу больших боев!" - написал казахстанец, обращаясь к другим обладателям титулов.

Добавим, что другими обладателями поясов в дивизионе являются казахстанец Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО), у которого титулы WBA Super и IBF, и американец Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) с поясом WBC.

Алимханулы узнал соперника для дебюта в статусе чемпиона мира

Where are the champions? Why don't they want to fight me? I want big fights!