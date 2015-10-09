Алимханулы раскрыл планы после согласия подраться с Канело

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) раскрыл свои планы, опубликовав свежее обращение к болельщикам, сообщают Vesti.kz.

Боксер продемонстрировал фрагменты тренировочного процесса и подтвердил, что продолжает работать над реализацией своей главной цели — завоеванием мировых титулов в трех весовых категориях.

"Тренировки идут полным ходом", - заявил Алимханулы, поблагодарив казахстанцев за поддержку в трудный момент карьеры. - "Мы не жалеем сил на пути к тому, чтобы стать чемпионами мира не в одной, а сразу в трех весовых категориях!"

Добавим, что ранее Алимханулы заявил о желании провести поединок с мексиканской звездой Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 KO) и заранее согласился на поединок.

Как Алимханулы оказался в центре допинг-скандала

В декабре прошлого года Жанибек Алимханулы сдал положительный допинг-тест. В пробе казахстанского боксёра было обнаружено запрещённое вещество мельдоний, из-за чего сорвался его запланированный объединительный поединок против обладателя титула WBA Эрисланди Лары из Кубы.

Решение IBF: лишение титула и дисквалификация

В марте Международная боксёрская федерация (IBF) приняла жёсткое решение: Алимханулы был лишён чемпионского пояса в среднем весе и отстранён от соревнований до декабря 2026 года. Кроме того, организация исключила казахстанца из своего рейтинга.

Что решила WBO

Всемирная боксёрская организация (WBO) также дисквалифицировала Алимханулы сроком на один год. Однако, в отличие от IBF, организация сохранила за казахстанцем титул чемпиона мира в среднем весе. Вернуться на профессиональный ринг боксёр сможет не раньше декабря 2026 года.

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