Алимханулы припомнили Андраде и назвали его слабое место после досрочной победы в объединительном бою

Журналист The Ring и ведущий подкаста The Neutral Corner Майкл Монтеро считает чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанца Жанибека Алимханулы (15-0, 10 КО) сильнейшим средневесом мира. При этом, эксперт назвал его слабое место, передает Vesti.kz.

"Согласен, у Жанибека слабое резюме, но в основном это из-за того, что его избегали (Деметриус Андраде). Он не может заставить людей сражаться с ним. Прямо сейчас я ставлю его на первое место, потому что он лучший из АКТИВНЫХ бойцов в дивизионе. Чарло должен был быть лишен титула больше года назад", - написал Монтеро в соцсети X.

Напомним, что 15 октября Алимханулы объединил титулы чемпиона мира, техническим нокаутом в шестом раунде победив немецкого боксера Винченцо Гуальтьери.

После этого, Жанибек нацелился на чемпиона WBC американца Джермалла Чарло и кубинца Эрисланди Лары, владеющего поясом WBA.

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