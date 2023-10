Алимханулы сделал очередной шаг к титулу лучшего средневеса мира

Обладатель титулов по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы заявил о своих планах на "абсолют" и бросил вызов оставшимся чемпионам дивизиона, сообщает Vesti.kz.

На прошлых выходных Алимханулы победил немца Винченцо Гуальтьери в шестом раунде. Таким образом он отобрал титул IBF. Теперь Жанибек нацелился на чемпиона WBC американца Джермалла Чарло и кубинца Эрисланди Лары, владеющего поясом WBA.

"Интересно, кто согласится драться со мной - Лара или Чарло? Или они оба найдут оправдание не драться? Чемпион должен биться с чемпионом! Я хочу все четыре титула в моем дивизионе!", - написал в соцсети Х Алимханулы.

Interesting! Who will agree to fight with me Lara or Charlo? Or will they both find an excuse not to fight? A champion must fight a champion! I want all the titles in my division!