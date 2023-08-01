Алимханулы предложили место и соперников для чемпионского боя

Британский журналист Бен Смит прокомментировал корреспонденту Vesti.kz дальнейшие перспективы чемпиона мира по версии WBO в среднем весе Жанибека Алимханулы (14-0, 9 КО) и нашел ему крутых соперников для следующего боя.

Свой последний бой казахстанский боксер провел в мае в США, когда нокаутировал канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) во втором раунде и во второй раз защитил титул.

"Алимханулы нужно осваивать новые рынки. Я бы посоветовал обратить внимание на Великобританию. В рейтинге WBO есть несколько хороших британских боксеров. Если Лиам Смит и Крис Юбенк заняты своими разборками, то Феликс Кэш, Хамза Шираз и даже реванш с Дензелом Бентли выглядят неплохим продолжением карьеры. Уже третий месяц со дня последнего боя, а значит, пора выступать с анонсом", - отметил Смит.

Алимханулы оставил интригующее сообщение

Недавно Алимханулы бросил вызов новому чемпиону мира по версии IBF в этом же дивизионе немец Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО).

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