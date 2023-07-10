Алимханулы узнал плохие новости по бою за два титула

Американский журналист Джек Маккаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил вероятность проведения объединительного боя в среднем весе между чемпионом мира по версии WBO казахстанцем Жанибеком Алимханулы (14-0, 9 КО) и немцем Винченцо Гуалтьери (21-0-1, 7 КО), владеющим поясом IBF.

В поединке за вакантный титул IBF Гуалтьери решением судей победил бразильца Эскиву Фалькао. Сразу же его поздравил Алимханулы и предложил объединить пояса.

"Объединительный бой Жанибека Алимханулы и Винченцо Гуалтьери интересен только казахстанцу. Сейчас он испытывает нехватку мощной оппозиции. Однако, этот бой не сгенерирует больших денег. К тому же, Гуалтьери вряд ли выберет рискованный путь, скорее предпочтя провести пару успешных защит титула. Очень хотелось бы увидеть появляение абсолютного чемпиона в среднем весе, но на данный момент дивизион находится в стагнации. После ухода Головкина и Чарло в отпуск - нет больших имен, интересных зрителю", - отметил Маккаферри.

Алимханулы отметился громким заявлением

Напомним, что в мае в Стоктоне (США) Алимханулы нокаутировал канадца Стивена Батлера (32-4-1, 26 КО) во втором раунде и защитил титул чемпиона мира WBO.

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