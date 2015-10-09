Алимханулы озвучили последствия допингового скандала

Казахстанскому боксёру Жанибеку Алимханулы (17–0, 12 KO), владеющему чемпионскими поясами IBF и WBO в среднем дивизионе, обозначили перспективы боя с сильнейшим бойцом вне зависимости от весовой категорий (P4P) — американцем Теренсом Кроуфордом (42–0, 31 KO), передают Vesti.kz.

38-летний представитель США по-прежнему не определился со своим будущем, после сенсационной сентябрьской победы над мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 KO). Одним из потенциальных следующих соперников Кроуфорда считали Алимханулы. Однако эксперты сообщают, что нынешнее положение казахстанца может лишить фанатов подобного поединка.

"Ходили многочисленные слухи о поединке против объединенного чемпиона в средней весовой категории Жанибека Алимханулы. Но допинговый скандал с участием казахстанского бойца оставил судьбу боя под вопросом", — пишет EssentiallySports.

Напомним, 6 декабря в Сан-Антонио (США) уроженец казахстанец был близок к главному поединку в своей карьере — объединительному бою за титулы с чемпионом мира WBA в среднем весе Эрисланди Ларой (31–3–3, 19 КО). Однако противостояние так и не состоялось: Алимханулы не прошёл допинг-тест и в кратчайшие сроки был исключён из карда вечера. В итоге кубинец вышел на ринг с венесуэльцем Йоханом Гонсалесом (36–5, 34 КО), который заменил Жанибека, и добился победы единогласным решением судей.

Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

