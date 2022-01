Алимханулы не отступает и продолжает троллить конкурента за титул WBO

Казахстанский средневес Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) и бразилец Эскива Фалькао (29-0, 20 КО) продолжают обмениваться колкими высказываниями в соцсетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Эскива написал: "Читал новость о моей победе над тобой". На что Жанибек ответил следующим образом: "Я рад, что ты умеешь читать. Теперь научись правильно читать. Не путай имя Жанибек с Фалькао. В новостях говорят, что Жанибек нокаутировал Фалькао".

👍I'm glad you can read. Now learn to read correctly. Do not confuse the name Janibek with Falkao. The news says Janibek knocked out Falcao 🌪😉😎