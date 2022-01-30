Алимханулы может спокойно зачистить средний вес - эксперт

Автор Youtube-канала "неКАРАтэ" объяснил, чем так хорош Жанибек Алимханулы (11-0, 7 КО) в среднем весе. Он считает, что казахстанцу по силам стать лучшим в своем дивизионе.

Алимханулы претендовал на бой с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе американцем Деметриусом Андраде (31-0, 19 КО), а вместо этого получил уведомление о поединке с Эскивой Фалькао (29-0, 20 КО) из Бразилии.

"Касательно Андраде, не боится он Алимханулы. Ему 33 года, граница такая, что нужно "бабки" заколачивать и сваливать, поэтому Андраде бежит за "Канело". Просто парень хочет денег. Сейчас у него на повестке Зак Паркер, если не договорятся, то останется в среднем весе и будет сражаться с Алимханулы.

Есть еще Юбенк, по сути, то же самое, что и с Фалькао, они оба силовые, и для Жанибека эти два парня вообще не проблема.

По Алимханулы. Самый кайф - кайф быть молодым. В среднем весе Алимханулы 28 лет, остальные старше на пять лет. У них уже функциональная просадочка начнется с минуты на минуту, Жанибек - один из самых классно слаженных по антропометрии боксеров в среднем весе, по-другому не скажешь.

Сильные стороны Алимханулы - левша и он показывает умный бокс. Это означает, что парень не выжидает, не хочет нокаутировать, не нокаутирует, он боксирует до той поры, пока нокаут сам не приходит, он боксирует, используя пространство ринга и слабые стороны соперника. Это и есть умный бокс, когда ты не подставляешь свое лицо под удар.

Да, Жанибек не обладает мощной колотушкой, он берет тем, что разбирает оппонента по полочкам и потом уже дверцей хлопает так, что оппонент падает. Он очень сбалансированный боксер, а самое главное - тайминг у него великолепный. Лишнего не пропускает. Нет никого в среднем весе, кто смог бы с ним тягаться. Многие близки к тому, чтобы пойти на спад. Только Геннадий Головкин вечный. Все остальные не обладают таким энтузиазмом. Алимханулы может спокойно зачистить средний вес.

Андраде чем сложнее того же Фалькао или Юбенка? Он скользкий и габаритный. Андраде и Алимханулы - бойцы одного уровня", - сказал эксперт.