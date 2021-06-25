Алимханулы отреагировал на слова промоутера о чемпионском бое

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (9-0, 5 КО) прокомментировал заявление своего промоутера Боба Арума о том, что в случае победы над американцем Робом Брантом (26-2, 18 КО) может впоследствии заполучить чемпионский бой по линии WBO, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Это называется мотивация", - подписал он в "Твиттере" видео с пресс-конференции Боба Арума.

Если Алимханулы победит в ближайшем поединке, то ему планируют до конца года организовать бой-элиминатор с мексиканцем Хайме Мунгией (37-0, 30 КО) на титул WBO. Об этом сообщил Арум.

По казахстанскому времени, бой Алимханулы - Брант состоится утром в воскресенье, 27 июня, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Он пройдет в андеркарте у украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) и японца Масаеши Накатани (19-1, 13 КО).

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