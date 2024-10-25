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Вчера 08:00
 

Алимханулы отреагировал на новое решение WBO

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Алимханулы отреагировал на новое решение WBO ©Top Rank

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) отреагировал на новое решение Всемирной боксерской организации (WBO), собщают Vesti.kz.

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Чемпион мира в среднем весе по версиям WBO и IBF казахстанец Жанибек Алимханулы (16-0, 11 КО) отреагировал на новое решение Всемирной боксерской организации (WBO), собщают Vesti.kz.

Ранее WBO согласилась продлить срок переговоров между командами Алимханулы и его обязательного претендента британца Хамзы Шираза (21-0, 17 КО). Хотя изначально соперникам давалось время до 23 октября.

В ответ на это чемпион опубликовал в соцсетях эмодзи "лица с моноклем" под официальным заявлением WBO.

Алимханулы ответил на предложение подраться с Канело

Свой последний бой Жанибек провел 4 октября в Сиднее (Австралия), где нокаутировал обязательного претендента по линии IBF - новозеландца Андрея Михайловича (21-1, 13 КО).

Алимханулы Жанибек WBO Профессиональный бокс

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