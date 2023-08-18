Алимханулы обнародовал свой самый амбициозный план

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) ставит перед собой амбициозные цели. Он хочет собрать все пояса в своем дивизионе, сообщают Vesti.kz.

"Даст Бог, мы соберем 4 пояса, друзья! Мы оставим казахский стиль в истории!", - написал он в соцсетях.

Пока что ему предстоит провести бой за два титула против Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. Ранее известный инсайдер Майк Коппинджер проинформировал, что он состоится 14 октября в Розенберге (штат Техас, США). В этом поединке Жанибек в третий раз будет защищать свой титул, а также попытается отобрать у Винченцо пояс чемпиона IBF в среднем весе, который немецкий боксер добыл 1 июля во встрече против бразильца Эскивы Фалкао (30-1, 20 КО).

Между тем Алимханулы уже определился, с кем проведет следующий бой после встречи с Гуальтьери.

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