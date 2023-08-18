Алимханулы выбрал новую "жертву" после полученного боя за два титула

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (14-0, 9 КО) захотел боксировать за три титула, сообщают Vesti.kz.

Об этом он заявил после информации о своем объединительном поединке против нового чемпиона IBF Винченцо Гуальтьери (21-0-1, 7 КО) из Германии. Он должен состояться 14 октября в Розенберге (штат Техас, США).

"Карлос Адамес, скоро у меня будет два титула, Иншааллах! Ты заберешь свой титул чемпиона мира по версии WBC. А весной мы подеремся за три титула!", - написал в соцсетях Алимханулы.

Отметим, что доминиканец Карлос Адамес (23-1, 18 КО) - "временный" чемпион мира по версии WBC в среднем весе и является обязательным претендентом для полноценного чемпиона из США Джермалла Чарло (32-0, 22 КО).

В бою с Гуальтьери Алимханулы в третий раз будет защищать свой титул, предыдущие две защиты он успешно провел против британца Дензела Бентли (12 ноября 2022 года) и канадца Стивена Батлера (13 мая 2023 года).

Гуальтьери вакантный титул IBF в среднем весе завоевал 1 июля 2023 года, когда судейским решением победил бразильца Эскиву Фалкао (30-1, 20 КО).

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