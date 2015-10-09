Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Алимханулы назвали цену победу над Ларой: на кону три титула

Жанибек Алимханулы. Фото: Top Rank©

Издание Yardbarker.com прокомментировало предстоящий объединительный бой в среднем весе между казахстанским чемпионом Жанибеком Алимханулы (17-0, 12 KO) и кубинским боксёром Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок состоится 6 декабря в Сан-Антонио (штат Техас, США) и станет со-главным событием вечера бокса. Алимханулы выставит на кон свои титулы чемпиона мира по версиям WBO и IBF, а Лара - свой пояс WBA.

"Жанибек выходит на этот бой, нокаутировав четырёх своих последних соперников. В своём последнем бою в апреле он одержал досрочную победу в пятом раунде над Анауэлем Нгамиссенге. 30-летний Алимханулы не проходил всю дистанцию с ​​момента боя против Дензела Бентли в ноябре 2022 года.

Тем временем Лара в сентябре 2024 года нокаутировал в девятом раунде бывшего чемпиона в двух весовых категориях Дэнни Гарсию. Однако он значительно старше - ему 42 года.

Победитель объединит три из четырёх основных поясов среднего веса и получит возможность выйти на потенциальный бой за звание абсолютного чемпиона против обладателя титула WBC Карлоса Адамеса", - пишет издание.

Отметим, что бой Алимханулы - Лара покажут в прямом эфире в Казахстане. Подробности - тут.

