Алимханулы намекнул на объединительный бой с чемпионом мира: идет с 24-1

Чемпион мира по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) вновь намекнул на объединительный бой, с вызовом обратившись к обладателю пояса WBC доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

32-летний боксер вспомнил совместный спарринг с доминиканцем и намекнул на возможную встречу - уже на ринге.

"Прошло слишком много времени с тех пор, как мой кулак встречался с его (Адамес) лицом. Его лицо в последнее время просило моего кулака", - написал Алимханулы в соцсетях.

It’s been too long since my fist met his face. His face has been asking for my fist lately pic.twitter.com/cz6FKAEeOd — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) June 27, 2025

Отметим, что оба спортсмена не раз заявляли о желании провести объединительный бой за три титула чемпиона мира, однако до конкретики дело пока не дошло.

Более того, Адамесу назначен обязательный соперник в лице другого казахстанца - Мейирима Нурсултанова (21-0, 17 КО). WBC настаивает на проведении этой встречи, что мешает организации поединка с Жанибеком.

Алимханулы уделал чемпиона мира с 31-3: он дрался с Канело