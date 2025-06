Алимханулы намекнул на объединительный бой с чемпионом мира: идет с 24-1

Чемпион мира по версиям IBF и WBO казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) вновь намекнул на объединительный бой, с вызовом обратившись к обладателю пояса WBC доминиканцу Карлосу Адамесу (24-1-1, 18 КО), передают Vesti.kz.

32-летний боксер вспомнил совместный спарринг с доминиканцем и намекнул на возможную встречу - уже на ринге.

It’s been too long since my fist met his face. His face has been asking for my fist lately pic.twitter.com/cz6FKAEeOd