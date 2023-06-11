Алимханулы жестко ответил на предложение подраться с Деревянченко

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Жанибек Алимханулы ответил болельщику, сообщают Vesti.kz.

"Подерись с Деревянченко в следующем бою. Это будет большая проверка для тебя", - написали боксеру в твиттере.

"Мне больше не нужна проверка. Я - чемпион мира", - ответил боксер.

I don't need a test anymore. I'm a world champion. — Janibek Alimkhanuly (@qazaqstyle) June 11, 2023

Напомним, Деревянченко провел бой против мексиканца Хайме Мунгии и проиграл единогласным решением судей. Это поражение стало для него пятым в карьере. В 2-19 году он проигрывал Геннадию Головкину.

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