Али Ахмедов рассказал, как попал к Головкину и раскрыл свои гонорары

Казахстанский боксёр второго среднего веса Али Ахмедов (23-2, 17 КО) рассказал, как попал в команду звёздного соотечественника Геннадия Головкина и своём знакомстве с GGG, а также ответил на вопрос о гонорарах за бои, передают Vesti.kz.

Как Ахмедов попал в команду Головкина

Ахмедов признался, что поначалу ему было тяжело на тренировках с Головкиным, но он старался не отставать от GGG.

"На тот момент, когда я попал к Геннадию, у меня уже было 10 боёв в профи. И у меня был титул чемпиона WBC среди юношей. В один день у меня зазвонил телефон, это был Максим Головкин — брат Геннадия. Он представился, спросил, как у меня дела, с кем я работаю. Я сказал, что ни с кем не работаю, двигаюсь сам. Он ответил: "Тогда будь на связи, сейчас тебе Гена позвонит". Представьте, как это было. На тот момент для меня и для других ребят Геннадий уже был примером. Мы все на него смотрели и старались быть на него похожими.

Мне позвонил Геннадий, мы с ним познакомились. Долго разговаривали, часа полтора. Он спрашивал, как я вижу дальше свою карьеру, чего я хочу. Сказал, что видит у меня хороший потенциал. Мы пообщались, и он сказал: "Если ты готов, то давай вместе двигаться". Я ответил, что готов. Он говорит: "Тогда будь на связи, я всё решу. В такие-то даты Максим будет лететь [в США], и ты прилетай". Через пару недель мы с Максимом вылетели. Для меня всё было так волнительно. И вот мы выходим в аэропорту, подъезжает машина, Гена выходит. Я думаю: "Вау". Там познакомились, поехали в Биг Бэр и начали работать. Очень тяжёлые тренировки были, но я старался максимально выжать из себя, показать, что я здесь не просто так. Ему всё понравилось — как я работаю, что все нагрузки воспринимаю хорошо. С тех пор начали работать вместе", - рассказал Ахмедов в эфире Sarbaz Podcast.

Ахмедов раскрыл секрет успеха Головкина

Также Ахмедов рассказал, какое влияние Головкин оказал на него лично.

"Он прям пахарь. Он в зале работает очень усердно и очень много. Последний всегда выходит из зала. Наверное, вот это его трудолюбие, пахота, работоспособность, умение максимально выжимать из себя — и есть залог его успеха. Я просто хочу сказать, что для меня он как старший брат. Он очень тепло меня принял, очень хорошо ко мне относился и относится. Для меня он стал большим примером в жизни. Не только как спортсмен, но и как семьянин, отец. Я также очень рад, что познакомился с Максимом Головкиным. Мы с ним очень хорошо дружим, общаемся по сей день. Максим тоже сыграл для меня большую роль. Я очень рад, что в моей жизни встретился Геннадий. Он многому меня научил", - добавил он.

Ахмедов раскрыл свои гонорары за бои

Также Али приоткрыл занавес относительно своих заработков за проведённые поединки.

— Когда ты дрался в андеркарде третьего боя GGG с Альваресом, мы с друзьями спорили. Я тогда почти с пеной у рта доказывал, что у тебя гонорары — не миллионы, но сотни тысяч долларов за бой точно. Ты можешь это опровергнуть или подтвердить?

— Скажем так, пускай это останется в тайне, но это не сотни [тысяч] и не миллионы (смеётся).

— А если брать какой-то эквивалент — что ты мог позволить себе купить с самого большого гонорара?

— Какую покупку мог сделать? Наверное, машину. Я тогда приехал в Алматы, пошёл и купил себе машину. Это была BMW, "пятёрка" новая. И ещё осталось немного.

Возвращение Али Ахмедова на ринг состоится 5 сентября в Алматы. Он возглавит вечер бокса, а его соперником станет представитель Танзании Джозеф Майгвисия (14-4, 10 КО).