Али Ахмедов рассказал об эмоциях перед первым боем в Лас-Вегасе

Казахстанский боксер Али Ахмедов (18-1, 14 КО) признался, что взволнован перед боем с американцем Габриэлем Росадо (26-15-1, 15 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Они встретились на финальной пресс-конференции перед боем в Лас-Вегасе (Невада, США). Ахмедов, чьи интересы представляет GGG Promotions, отметил, что чувствует себя отлично.

"Это большое время для меня. Это мой первый бой в Лас-Вегасе. Я очень взволнован и готов к этому. Я знаю, что Росадо очень хороший боец и крепкий боец. Но в этот вечер я буду готов. Мы провели отличный тренировочный лагерь. Я чувствую себя отлично. Это отличное время для такого поединка", - сказал Ахмедов.

Боксеры также провели дуэль взглядов. Их бой станет вторым соглавным в рамках шоу, где главной станет трилогия GGG - "Канело". На кону будут стоять два пояса во втором среднем весе - WBC Silver и "североамериканский" пояс чемпиона IBF.

Напомним, что вечер бокса состоится на арене T-Mobile. По казахстанскому времени он пройдет утром в воскресенье, 18 сентября, и будет показан в прямом эфире телеканалами Qazaqstan и Qazsport. Гимн Казахстана перед боем исполнит Димаш Кудайберген.

На кону боя Головкин - Альварес будут стоять пояса мексиканца, который является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Видеоинтервью с Али Ахмедовым можно посмотреть ниже:

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