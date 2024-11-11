Али Ахмедов получил бой в США после победы над чемпионом

Стали известны дата и место проведения следующего боя казахстанского боксера второго среднего веса Али Ахмедов (22-1, 16 КО), передают Vesti.kz.

По информации BoxRec.com, возвращение Ахмедова запланировано на 25 января 2025 года в Коммерсе (штат Калифорния, США). Имя соперника пока не называется.

Свой предыдущий поединок казахстанец провел в сентябре в Дублине (Ирландия), когда раздельным решением судей победил Пьера Юбера Дибомбе (22-2-1, 12 КО), который становился чемпионом Франции и Евросоюза по версии EBU. Причем по ходу боя Али побывал в нокдауне.

Добавим, что Ахмедов сотрудничает с промоутером Томом Леффлером, который раньше вел дела знаменитого казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO).

А недавно Али сменил тренера - начал работать под руководством Рикки Фунеса. До этого Ахмедов тренировался у Джонатона Бэнкса, который с 2019 по 2022 год был наставником Головкина.

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