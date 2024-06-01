Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) раскрыл сроки получения звания абсолюта и перехода в следующий дивизион, передает Vesti.kz.

Данным сообщением казахстанец поделился в социальной сети Х.

"Я хочу собрать все титулы. Осталось совсем немного. Думаю, зимой будет бой с этим "вторым боксером", потом с Ларой, а потом я перейду в 168 фунтов!", - заявил Алимханулы.

Алимханулы сообщил хорошие новости про бой с Канело

Напомним, что кубинец Эрисланди Лара владеет чемпионским титулом по версии WBA в среднем весе, а пояс WBC в этом дивизионе принадлежит пуэрториканцу Карлосу Адамесу.

Следующий бой Жанибека Алимханулы состоится 13 июля в Лас-Вегасе, в нем он сразится с новозеландским претендентом Андреем Михайловичем.

Стоит отметить, что бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом является одним из самых желанных для Алимханулы.