Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (15-0, 10 КО) раскрыл сроки получения звания абсолюта и перехода в следующий дивизион, передает Vesti.kz.
Данным сообщением казахстанец поделился в социальной сети Х.
"Я хочу собрать все титулы. Осталось совсем немного. Думаю, зимой будет бой с этим "вторым боксером", потом с Ларой, а потом я перейду в 168 фунтов!", - заявил Алимханулы.
Алимханулы сообщил хорошие новости про бой с Канело
Напомним, что кубинец Эрисланди Лара владеет чемпионским титулом по версии WBA в среднем весе, а пояс WBC в этом дивизионе принадлежит пуэрториканцу Карлосу Адамесу.
Следующий бой Жанибека Алимханулы состоится 13 июля в Лас-Вегасе, в нем он сразится с новозеландским претендентом Андреем Михайловичем.
Стоит отметить, что бой с мексиканцем Саулем Канело Альваресом является одним из самых желанных для Алимханулы.
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