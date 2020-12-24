Абель Санчес назвал боксера, который сможет побить "Канело". И это не Головкин

Бывший тренер казахстанца Геннадия Головкина Абель Санчес
назвал единственного боксера средних дивизионов, способного побить мексиканца Сауля "Канело" Альвареса
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"В том весе есть только один парень, который может совершить апсет в бою с "Канело". Молодой парень по имени Дэвид Бенавидес. Помню, он был очень молод и спарринговал у меня в лагере с GGG. Так вот, это были лучшие спарринги с Головкиным, а парень тогда только выступал в любителях! Он стал профессионалом только через три-четыре года.
Я также видел, как Бенавидес спарринговал в зале Wild card с опытными бойцами, и ему было легко. Если так было тогда, представьте себе, что сейчас. Он доставит огромные проблемы любому, в том числе и "Канело". У Дэвида хорошие защитные навыки, и он очень легко меняет манеру боя" - приводит слова Санчеса Tofight.ru
со ссылкой на Boxinginsider.com.
Отметим, что в последнем бою "Канело" решением победил
британца Каллума Смита, а ранее Головкин в поединке
против поляка Камила Шереметы успешно провел рекордную, 21-ю защиту своих титулов.
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