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58-летняя легенда Хулио Сезар Чавес с "Канело" в углу провел бой против сына застреленного экс-чемпиона

58-летняя легенда Хулио Сезар Чавес с "Канело" в углу провел бой против сына застреленного экс-чемпиона
Кадр из видео
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Легендарный 58-летний Хулио Сесар Чавес провел выставочный матч в Гвадалахаре (Мексика), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его соперником стал 42-летний Эктором Камачо-младший - сын застреленного экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Эктора "Мачо" Камачо.

Поединок продолжался четыре раунда. Боксеры дрались в шлемах и победителя не выявили. 

Интересно, что во время поединка в угол к Чавесу поднялся его земляк Сауль "Канело" Альварес. 

Отметим, что на этом шоу также выступил сын легенды - Хулио Сезар Чавес-младший. Но он публику не впечатлил, проиграв 46-летнему экс-чемпиону UFC.

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Метки:
Чавес Хулио Сезар Альварес Сауль Профессиональный бокс

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