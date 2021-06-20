58-летняя легенда Хулио Сезар Чавес с "Канело" в углу провел бой против сына застреленного экс-чемпиона

Легендарный 58-летний Хулио Сесар Чавес провел выставочный матч в Гвадалахаре (Мексика), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его соперником стал 42-летний Эктором Камачо-младший - сын застреленного экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Эктора "Мачо" Камачо.
Поединок продолжался четыре раунда. Боксеры дрались в шлемах и победителя не выявили.
Интересно, что во время поединка в угол к Чавесу поднялся его земляк Сауль "Канело" Альварес.
Отметим, что на этом шоу также выступил сын легенды - Хулио Сезар Чавес-младший. Но он публику не впечатлил, проиграв 46-летнему экс-чемпиону UFC.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!